إعلان الجزائر: الدعوة إلى فتح الاستثمار رابح_رابح بين دول العالم الإسلامي

أصدر اليوم المجتمعون في المركز الدولي للمؤتمرات البيان الختامي للدورة ال17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

و اكد المجتمعون في البيان الختامي التزامهم بتحقيق أهداف الاجتماع ومبادئ الاتحاد التي ترمي إلى تحقيق السلام والديمقراطية والاستقرار في العالم الإسلامي.

وقدروا الدور البارح للاتحاد باعتباره الصوت المباشر والمستقل للشعوب المسلمة. وسلموا بضرورة العمل معا من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما اوصوا بفتح الاستثمار رابح رابح بين الدول الإسلامية تحقيقا للتنمية المستدامة والحياة الكريمة بين الدول الإسلامية.

واكدوا على ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلماناو الدول الإسلامية. كما ادانوا كافة انواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدولباعتبار ذلك انتهاك للقانون الدولي والشؤون الداخلية للدول.

واكدوا دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية والقدس الشريف وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما دعوا الى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لحق الشعب الفلسطيني والانهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة.

واكدوا ضرورة التعريف بتعاليم الدين السمحاء ومكافحة فكر وايديولوجية الإرهاب. كما دعوا الى تفعيل دور الثقافة والهوية لتعزيز العمل المشترك وذلك بوضع مشروع ثقافي يعمل عبى حماية القيم الإسلامية.

وشجعوا على استغلال التكنولوجيا الحديثة لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة تعكس المثل السامية للدين الإسلامي.

كما ادانوا كل أشكال الإرهاب واكدوا عزمهم التام عبى محاربته وتجفيف منابعه.

وحيا المشاركون التجربة الجزائرية الرائدة في مكافحة الإرهاب. كما أكدوا تقديم دعمهم الثابت للاقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية بغية تمكينها من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية.

ورحبوا باقتراح تركيا انشاء لجنة للاقليات المسلمة في الاتحاد. ودعوا إلى الاهتمام بمسألة النازحين واللاجئين وفق اليات تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بالقضاء النهائي على مسبباتها.

كما دعوا الى مواصلة وتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاعات بين الدول الإسلامية.