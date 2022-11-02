إعلان الجزائر.. الرئيس تبون بذل جهودا قيمة في تنظيم قمة عربية بحكمة وتبصر

أعرب إعلان الجزائر عن عميق امتنانه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ما بذله من جهود قيمة. في تنظيم وتسيير اجتماعات القمة. بكل حكمة وتبصر ونظير دوره في تعميق التشاور وإحكام التنسيق وتوفير كافة الشروط لنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام. الذي سادته روح أخوية وتوافقية مثالية.

كما أعرب إعلان الجزائر عن تقديره الكبير لإسهامات رئيس الجمهورية ومبادراته التي جعلت من هذه القمة محطة متميزة في مسيرة العمل العربي المشترك.