“إعلان الجزائر”.. تركيا ترحب بـ”المصالحة الفلسطينية”

رحّبت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بتوقيع الفصائل الفلسطينية، إعلان الجزائر. كما عبّرت، تركيا عن تقديرها لمساهمة الجزائر في عملية المصالحة الفلسطينية التي طالما دعمتها تركيا.

ووقعت مساء الخميس، الفصائل الفلسطينية على إتفاق “إعلان الجزائر” خلال مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية .برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت أشغال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية بقصر الامم في نادي الصنوير بالعاصمة.

كما قال الرئيس تبون، أن “الكلام يصعب بمثل هذا الموقف”. “الذي يأتي بعد قرابة الـ40 سنة من إعلان المجاهد والمناضل الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار) قيام الدولة الفلسطينية بذات القاعة”. و”تحت نفس السقف”.

وهنّأ الرئيس تبون، الحضور من مسؤولين فلسطينيين وممثلي الفصائل “لتلبيتهم رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي الشتات”. وهي أيضا “رغبة الشعب الجزائري”. معربا عن أمله في أن “تتجسد حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وتم بالمناسبة تكريم رئيس الجمهورية من قبل الفصائل الفلسطينية الموقعة على “إعلان الجزائر”. وهذا نظير الجهود المضنية التي بذلها والدور الكبير الذي قام به في سبيل لم الشمل وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

كما تم في نهاية حفل التوقيع أخذ صورة تذكارية لرئيس الجمهورية مع قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية الموقعة على “إعلان الجزائر”.