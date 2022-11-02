إعلان الجزائر.. تضامن مع مصر وقطر والإمارات والسعودية والمغرب

رحب إعلان الجزائر بالتحركات والمبادرات الحميدة التي قامت وتقوم بها العديد من الدول العربية. من أجل الحد من انتشار الاسلاموفوبيا وتخفيف حدة التوترات. وترقية قيم التسامح واحترام الآخر والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات. وإعلاء قيم العيش معا في سلام التي كرستها الأمم المتحدة بمبادرة من الجزائر. والترحيب في هذا السياق بالزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين. ومشاركته وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في “ملتقى البحرين.. حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”.

كما ثمن إعلان الجزائر الدور الهام الذي تقوم به الدول العربية في معالجة التحديات الكبرى التي تواجه البشرية. على غرار التغيرات المناخية والإشادة في هذا الصدد بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

كما تم التأكيد على أهمية اضطلاع الدول العربية بدور بارز في تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى. التي تشكل محطات رئيسية ومهيكلة للعلاقات الدولية.

وفي هذا الصدد تم الإعراب عن دعم جمهورية مصر العربية التي تستعد لاحتضان الدورة (27). لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

كما تضمن إعلان الجزائر مساندة دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وثقتهم التامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية. ورفض حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها.

كما تضمن إعلان الجزائر دعم استضافة المملكة المغربية للمنتدى العالمي التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، يومي 22-23 نوفمبر 2022 بمدينة فاس.

وكذا دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في التحضير لاحتضان الدورة (28). لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ. مع تأييد ترشيح مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، لاستضافة معرض إكسبو 2030.