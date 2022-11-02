إعلان الجزائر: حماية الأمن الغذائي.. رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية

توصل إجتماع الدورة الـ31 لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية، إلى عدة قرارات لصالح الدول العربية. واليي تصب في مجملها حول حماية الأمن الغذائي والمائي للدول العربية.

وجاءت هذه القرارات بعد إطلاع مجلس الجامعة على مستوى القمة على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك. وكافة القرارات ذات الصلة بصيانة الأمن القومي العربي التي أقرها مجلس الجامعة في دوراته العادية والمحافظة على السلام والأمن للدول الأعضاء.

وأكد إعلان الجزائر على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن الغذائي بمفهومه الشامل. ومواجهة جميع التحديات المشتركة. وبما يسهم في حل الأزمات التي تعاني منها عديد الدول العربية. ويحفظ سيادتها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. بالإضافة كذلك إلى تحقيق الأمن والإستقرار ويلبي حقوق شعوبها في العيش الأمن الكريم.

كما تقرر أيضا رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. والتواجد اللاشرعي لأي قوات أجنبية في أي منها. والتمسك بمبادئ إحترام سيادة الدول وحسن الجوار. سبيلا لإنهاء التوترات الإقليمية وتكريس الإستقرار والسلام. وبناء علاقات إقليمية قائمة على الإحترام والتعاون البناء.

أما بالنسبة للأمن المائي الذي يعتبر جزء من الأمن القومي العربي، فقد تمت الدعوة إلى التكاتف والتضامن في حماية الحقوق المائية لجميع الدول العربية وفق القانون الدولي. وبما يضمن حصول الدول العربية على حقوقها المائية الكاملة. خصوصا حقوق مصر والسودان في مياه النيل. وكذا عدم إتخاذ أي خطوات أحادية لملئ سد النهضة. ودعم موقف مصر والسودان التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملئ وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف وفق القانون الدولي.

كما دعا القادة والرؤساء إلى تعزيز الأمن الغذائي والصحي وأمن الطاقة. ومواجهة تحديات المناخ وتكليف الأمانة العامة تقديم المقترحات العملية لتطوير آليات تعاون عربية. تسهم في مأسسة هذا التعاون بشكل فاعل وتحقيق التكامل الإقتصادي والتنموي.

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