إعلان الفائزين بجائزة “بيير كاستيل” في طبعتها الثانية

أفرجت مجموعة “بيير كاستيل” عن الفائزين بجائزة المسابقة في طبعتها الثانية “إلتزام مستمر بتنمية ريادة الأعمال الزراعية والغذائية لأفريقيا”.

وتأتي النسخة الثانية من جائزة “بيير كاستل” عقب النجاح الباهر للنسخة السابقة ، جائزة بيير كاستل الجزائر 2022. والتي شارك فيها 7 مترشحين وتم تكريم فائزين خلال حفل توزيع الجوائز في كينشاسا. من بينها Amestan بحصولها على أعلى تصنيف بين الشركات التابعة المشاركة في إفريقيا.

والمتسابقة Kahina Ouagued الفائزة في مسابقة 2022 تمت مكافأتها برحلة إلى كوت ديفوار لحضور حفل توزيع الجوائز. بالإضافة كذلك إلى استفادتها من التدريب في المدرسة العليا للهندسة الزراعية (ESA) التابعة لـ INP-HB.

أما نسخة 2023 من جائزة بيير كاستل الجزائرية والتي تم تنظيمها من 3 أفريل إلى 10 ماي. حيث تم دعوة جميع رواد الأعمال في مجال الزراعة والأغذية الزراعية المتحمسين لتقديم طلباتهم.

كما تم ترشيح ستة مشاريع من قبل لجنة التحكيم. ووقع الإختيار على فائزيتين وهما فلة بوطي من بسكرة مع فوز مشروع” ECOR TASHIRA ” بالمرنبة الأولى. ورحمة فردي من الجزائر مع مشروع FERDI CHARCUTERIE بالمرتبة الثانية.

وخلال هذه النسخة الجديدة لعام 2023 ستكون أكثر إثارة وثراء في الاكتشاف. سيستفيد المرشحون الستة المختارون من زيادة الرؤية وفرصة فريدة لتطوير شبكتهم المهنية.

كما قامت المديرة العامة لمجموعة كاستيل بتكريم جولي بوشار بتكريم الوزير الأسبق الراحل سيد أحمد فروخي أحد أعمدة لجنة تحكيم الطبعة الأولى.