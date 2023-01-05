إعلان الفائزين في مسابقة تصميم الشعار الخاص بستينية سوناطراك

أعلمت سوناطراك كافة المتسابقين المشاركين في المسابقة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة. من أجل تصميم شعار رسمي خاص باحتفالات ستينية سوناطراك. التي تصادف تاريخ 31 ديسمبر 2023. أن لجنة التقييم المنصبة لانتقاء أحسن التصميمات قد أنهت عملية الانتقاء لأكثر من 5430 تصميم.

وأفضت نتائج المسابقة إلى انتقاء تصميمين فقط يستجيبان لشروط المسابقة ويرتقيان لمستوى هذا الحدث. الذي يرسم محطة من المحطات التاريخية لسوناطراك.

مشاركتان كانتا في مستوى التطلعات التي راهنت عليها سوناطراك عبر هذه المسابقة. في حين تم حجب الجائزة الثالثة لانعدام مشاركات ترقى لمستوى هذا الحدث.

الفائز الأول هو السيد مداجلية مصطفى من ولاية سكيكدة ،

الفائز الثاني هو السيد قروط بلال عبد المعز من ولاية عنابة،

وجددت سوناطراك شكرها إلى كل المتسابقين المشاركين على هذه الثقة. وهذا الاهتمام للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين لتأسيس سوناطراك.

الشعار الفائز بالجائزة الأولى للمسابقة والذي ستتبانه سوناطراك. كشعار رسمي لاحتفالات ستينيتها يعرض عليكم في الصورة المرفقة لهذا المنشور.