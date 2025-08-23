إعلان المجاعة في غزة.. الجزائر تُدين بشدة الممارسات المفروضة على الفلسطينيين

أدانت الجزائر بشدة، السياسات والممارسات المفروضة على الشعب الفلسطيني في سياق حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أنه وفي سابقة بالغة الخطورة تعد الأولى من نوعها في تاريخ القضية الفلسطينية. وفي تاريخ منطقة الشرق الأوسط بأسره. قامت منظمة الأمم المتحدة، يوم أمس، وبصفة رسمية، بإعلان حالة المجاعة في قطاع غزة.

وأضاف البيان، إن أشد ما يبعث على الاستنكار والاستهجان أن حالة المجاعة مكتملة الأركان هذه ليست وليدة ظروف قاهرة. بقدر ما هي أصلاً خيار سياسي ونتاج تخطيط وتدبير الاحتلال الإسرائيلي فحالة المجاعة التي تم الإعلان عنها ليست غريبة البتة. لا عن مشروع التهجير، ولا عن مشروع إعادة احتلال غزة ولا عما صار يعرف بمشروع “إسرائيل الكبرى”.

وأدانت الجزائر بشدة هذه السياسات والممارسات المفروضة على الشعب الفلسطيني في سياق حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة. ودعت المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي، إلى تحمل مسؤولياته في العمل الجماعي المطلوب لإبطال مشروع “إسرائيل الكبرى”. والحفاظ على مقومات حل الدولتين كركيزة لأي تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أكدت الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس الأمن، التزامها بمواصلة جهودها الدبلوماسية الرامية لدعم الشعب الفلسطيني. والدفع نحو إنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة. وكذا العمل من أجل التعجيل بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف.