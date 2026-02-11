إعلان تأسيس الاتحاد الصحراوي لكرة القدم من الجزائر

تم اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة، الإعلان رسميا عن تأسيس الاتحاد الصحراوي لكرة القدم.

واحتضن فندق “مزافران” بزرالدة مراسم تأسيس الاتحاد الكروي الصحراوي. في يوم تاريخي يُضاف إلى مسيرة النضال الصحراوي من أجل تثبيت الهوية الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة الصحراوية في مختلف المجالات.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سعي الشعب الصحراوي إلى ترسيخ حضوره في الساحة الرياضية الدولية. باعتبار الرياضة وسيلة من وسائل التعبير عن الهوية والانتماء. ومنبرًا لتعريف الشعوب بقضيته العادلة وحقه المشروع في تقرير المصير.

واختار المسؤولون عن الكرة الصحراوية، الجزائر، من أجل إعلان تأسيس اتحاد الكرة، في خطوة رمزية. تعكس إصرار الصحراويين على مواصلة مسيرتهم في بناء مؤسساتهم. وتمسكهم بهويتهم الوطنية.

إلى ذلك، سيكون منتخب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لكرة القدم. الذي حل أمس. بأرض الوطن، على موعد مع خوض مباراة استعراضية أمام نجوم جزائريين سابقين هذا الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي على الساعة 16:00. وذلك احتفالا بالذكرى الـ 50 من لتأسيس الجمهورية الصحراوية.