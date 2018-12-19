إعلان توظيف كاذب على «الفايسبوك» يدخل مطار هواري بومدين في حالة طوارئ!

واجه موظف في شركة هواتف نقالة، صبيحة أمس، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء، تهمة التدخل بغير صفة في وظائف مدنية، وانتحال شخصية الغير.

وذلك على إثر شكوى تقدمت بها شركة تسيير مطارات الجزائر، تفيد فيها بأن المتهم تسبب في حالة طوارئ بالمطار الجزائر الدولي هواري بومدين وخلق فوضى عارمة بسبب نشره إعلانا كاذبا عن فتح مناصب شغل باستغلال مواقع على شبكة الإنترنت.

ملابسات القضية جاءت عقب شكوى تقدمت بها شركة المطار، تفيد بأن شخصا مجهولا قام بنشر إعلان كاذب يخص فتح مناصب شغل بالمطار الدولي هواري بومدين، وذلك باجتياز مسابقة القبول للراغبين في وظيفة على مواقع التواصل الاجتماعي»الفايسبوك».

وتمثلت في البحث عن شباب متمكنين في اللغة الإنجليزية، الأمر الذي كان وراء زحف شباني كبير من بطالين لتقديم ملفاتهم للإدارة. مما خلف فوضى عارمة خاصة أن هؤلاء لم يستطيعوا أن يستوعبوا أن الإعلان غير صحيح، وأنه لم يتم فتح أي طلبات توظيف.

وهو ما قاله الممثل القانوني للشركة الضحية خلال مرافعته أمس، بأنه كان وراء تكبيد الشركة أضرار كبيرة مست سمعتها وطالت بعض عمالها الذين تعرضوا للسب والشتم من قبل المترشحين للمسابقة الوهمية.

خاصة أن منهم من اعتبر ردة فعلهم عنيفة، مؤكدا أن المتهم استغل صلاحيات لا تخصه خلال نشر الإعلان على حسابه الرسمي.

وطالب في إطار مرافعته بإلزام المتهم بدفع تعويض مادي بعد التأسس طرفا مدنيا بقيمة 500 ألف دينار .

المتهم وخلال سماع أقواله، أكد أنه لم يكن يريد بإعادة نشره للإعلان على صفحته الرسمية الإساءة لأي شخص، وأن نيته كانت سليمة كونه أراد أن يصل الإعلان لأكبر شريحة ممكنة من الشباب للمشاركة في المسابقة على أساس تمكينهم من وظيفة محترمة.

وذلك بعد عثوره على الإعلان على أحد المواقع الإلكترونية، مبينا استعداده لدفع التعويض الذي تقرره المحكمة.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية.