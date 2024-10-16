إعلان جديد يخص تأشيرة شنغن للجزائريين

نشرت السفارة البولندية بالجزائر بلاغاً صحفياً جديداً للإعلان عن تغييرات. في نظام المواعيد الخاص بها للحصول على التأشيرة البولندية وتأشيرة شنغن.

وأعلنت الممثلية الدبلوماسية لبولندا في الجزائر أنه من الآن فصاعدا. أصبح نظام تحديد المواعيد الجديدة لـ”شنغن” متاحا للمتقدمين الجزائريين.

كما أفادت السفارة البولندية في الجزائر، في بلاغها الصحفي، أنه تم الآن إجراء تغييرات على نظام التعيين لديها.

وتتعلق هذه التغييرات بالتأشيرات الوطنية البولندية وتأشيرات شنغن.

كما يعتمد النظام الجديد على الحصول على مواعيد تقديم ملفات التأشيرة حسب ترتيب التسجيل في النظام.

ويتم تحديد هذه المواعيد مرة واحدة في الأسبوع وسيتم إرسال معلومات التاريخ إلى الشخص المناسب عبر البريد الإلكتروني.

ويعتمد النظام الجديد على الحصول على مواعيد التعيين للتأشيرات المعنية، حسب الترتيب الذي تم تسجيلك به في النظام.

كما أعلمت السفارة البولندية أيضًا أن كل شخص سيحصل على اقتراح اجتماع اعتمادًا على عدد الأشخاص المسجلين.

ودعت المشتركين في هذا النظام الجديد إلى عدم إرسال طلبات إلى عنوان السفارة. بخصوص تحديد موعد وانتظار رسالة التأكيد الإلكترونية التي سيتم إرسالها تلقائيا إلى مقدم الطلب.

من ناحية أخرى، من المهم تحديد أن طلبات الحصول على تأشيرات العمل. وكذلك تأشيرات الدراسة في بولندا، لا تتأثر بهذه العملية.

وأشار البيان الصحفي للسفارة “نبلغكم أن سفارة جمهورية بولندا في الجزائر. قد أدخلت تغييرا في نظام المواعيد لتقديم طلبات التأشيرة الوطنية البولندية. (لا ينطبق التغيير على تأشيرات العمل والطلاب) وتأشيرات شنغن”.

إن تطبيق نظام تحديد المواعيد الجديد هذا سيجعل هذه العملية أسهل للمتقدمين الجزائريين الذين يجدون صعوبة في حجز موعد لتقديم ملف التأشيرة لبولندا.