إعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لـ30 يوما

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، عن حالة طوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما، إبتداءً من اليوم السبت.

وجاء هذا القرار، لأجل مواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد، حسب المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني.

وجاء في المرسوم الرئاسي: “تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وبدأت فلسطين في فرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهري.

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