إعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب العواصف المستمرة

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس السبت، بإعلان حالة الطوارئ في ولاية كاليفورنيا بسبب العواصف التي تجتاحها منذ حوالي 27 ديسمبر.

وأسفرت هذه العواصف عن مقتل 19 شخصا على الأقل. بالإضافة الى انقطاع في الكهرباء وانهيارات طينية وإغلاق للطرق.

هذا وتتوقع الأرصاد الجوية المحلية أن تزداد الأحوال الجوية سوءا الأحد والاثنين.

وتضمن بيان صادر عن البيت الأبيض أن جو بايدن أمر بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية.