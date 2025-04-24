إعلان حالة الطوارئ وإجلاء السكان من ولاية “نيوجيرسي” الأمريكية بسبب الحرائق

أعلنت السلطات المحلية في ولاية “نيوجيرسي” الأمريكية حالة الطوارئ، بعد اندلاع حريق غابات ضخم في منطقة “غرينوود فورست” بمقاطعة “أوشن”. والذي التهم أكثر من 13,250 فدانا من الغطاء النباتي. وأدى إلى تهديد أكثر من ألف منشأة سكنية وتجارية وإجلاء آلاف السكان.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحريق الذي أطلق عليه إسم “جونز رود”، لا يزال مستعرا. وتمت السيطرة عليه بنسبة 50 بالمئة حتى الليلة الماضية. بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتوائه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت تاهيشا واي، القائمة بأعمال حاكم ولاية “نيوجيرسي”، حالة الطوارئ في مقاطعة “أوشن”. لتسهيل حشد الموارد اللازمة لمواجهة الحريق واحتوائه.

ومن جانبه قال شون لاتوريت، مفوض إدارة حماية البيئة في ولاية نيوجيرسي: “إن هذا الحريق قد يكون الأضخم الذي تشهده الولاية منذ نحو عشرين عاما. مشيرا إلى أن الحريق ألحق أضرارا بعدد من المباني، فيما تسببت النيران في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 25 ألف مشترك. وأجبرت نحو 5 آلاف شخص على الإخلاء الإجباري أو الطوعي من منازلهم”.

وأكدت هيئة الإطفاء في الولاية، أن انتشار الحريق جاء نتيجة لتضافر عدة عوامل مناخية، من بينها الرياح القوية والجفاف الشديد وانخفاض الرطوبة.

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