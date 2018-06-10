إعلان حالة تأهب قصوى لتجنب “الشمس” خلال موجة الحر القادمة

أعلنت مصالح الحماية المدنية حالة تأهّب قصوى للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها أغلب ولايات الوطن بدء من اليوم.

عن طريق تكثيف الحملات التحسيسية فيما يتعلق بالنصائح الوقائية المهمة في مثل هذه الظروف، من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس.

من قبل المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال، وتجنّب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة إلا في حالة الضرورة.

وأيضا البقاء تحت الظل قدر المستطاع وإغلاق النوافذ والستائر و واجهات الشرفات المعرضة لأشعة الشمس.

كما يستحسن إطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية (الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى….

عدم التوافد على المجمعات المائية للسباحة نظرا لخطورتها الاستحمام عدة مرات في اليوم بدون تجفيف البدن.

شرب المـــاء بانتظام للأطفال و المرضى لتجنب جفافهم.

وبالنسبة لسائقي السيارات و الذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال وقت الذروة.

ويُستوجب عدم ترك الأطفال وحدهم داخل سيارة،لتجنب إصابتهم بالصّرع .