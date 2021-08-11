إعلان حداد وطني لمدة 3 أيام إبتداءً من الغد

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن حداد وطني لمدة 3 أيام، على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء: “على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها”.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، من بينهم 28 عسكريا و 37 مدنيا أغلبهم بولاية تيزي وزو، مضيفة إن 12 عسكريا يتواجدون في حالة حرجة بالمستشفى.