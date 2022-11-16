إعلان عن بيع 119 محلا تجاريا بجيجل

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أنها تعرض للبيع بالتراضي ل119 محلا منجزا في اطار برنامج البيع بالإيجار بجيجل.

وجاء في بيان للوكالة: “تعرض للبيع بالتراضي 119 محل ذا استعمال تجاري مع محل مخصص للصيدلة بحي 800 مسكن بيع بالايجار مزغيطان بجيجل، المحلات تباع كل على حدى”.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه البيعة، تقديم طلب الخطي واضح على مستوى المصالح التجارية للمديرية المشاريع لولاية جيجل.

ويحمل الطلب الخطي، رقم المحل ومساحته إضافة إلى السعر ويحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمعني “الإسم، اللقب ورقم الهاتف والعنوان”.