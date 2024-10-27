إعلان عن توظيف لهذه الفئة

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، عن فتح مناصب توظيف خاصة بمشغلي الطائرات بدون طيار على مستوى مطار الجزائر.

وحسب بيان للشركة، تتمثل المؤهلات المطلوبة، في شهادة مشغل الطائرة بدون طيار. وخبرة 3 سنوات كحد أدنى.

بالإضافة إلى التحلي بالروح المسؤولية، وإحترام المواعيد والاحترافية، والكفاءة الأخلاقية. وبطاقة الخدمة الوطنية “سواء معفى او مؤدي”.

كما اشترطت الشركة أن يكون سن المترشحين ما بين 22 سنة و45 سنة.

وعلى الراغبين في تقديم طلباتهم، إرسال سيرة ذاتية خاصة بهم، مع صورة شمسية حديثة، على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]