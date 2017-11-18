إعلان عن ضياع «الباسبور» لتجنب دفع 10 ملايين لتكرار العمرة

المعتمرون اهتدوا إلى حيلة استصدار جوازات جديدة لتغيير رقم جواز السفر

4 آلاف دينار غرامة ضياع الجواز و6 آلاف قيمة الطابع الجبائي لاستصدار آخر جديد

معتمرون كرروا العمرة الموسم الماضي بجوازين مختلفين من دون تسديد قيمة الغرامة

اهتدى المعتمرون الجزائريون إلى طريقة تمكنهم من تفادي تسديد ضريبة الـ2000 ريال سعودي على التأشيرة، وذلك بالنسبة للراغبين في تكرار العمرة خلال نفس الموسم أو موسمين متتاليين، حيث يتم تغيير رقم جواز السفر باستصدار جواز سفر جديد والتصريح بضياع الجواز القديم.

وأقدم معتمرون الموسم الماضي مع الشروع في تطبيق قرار دفع الألفين ريال على تأشيرة المعتمرين للمرة الثانية في موسم واحد، على التصريح بضياع جوازات سفرهم واستصدار جوازات جديدة، في طريقة احتيالية للتهرب من تسديد 10 ملايين سنتيم يراها المعتمرون مجحفة في حقهم ولابد من التهرب من تسديدها.

وكشف أصحاب وكالات سياحية لـ النهار عن استقبال الموسم الماضي معتمرين أدوا العمرة مرتين خلال نفس السنة، وذلك بعدما غيروا جوازات سفرهم من خلال التصريح بضياعها واستصدار جوازات جديدة بأرقام مغايرة، يستطيع أصحابها التحايل على النظام الذي يحدد الفئة المعنية بدفع الضريبة على التأشيرة، وهو يتخذ من رقم الجواز معيارا لذلك. وقال محدثو النهار إن شريحة كبيرة تمكنت من أداء عمرة رمضان الموسم الماضي، بعد زيارت البقاع المقدسة خلال عمرة المولد من نفس السنة الهجرية، مؤكدين بأن النظام الذي يعملون به بإمكانه التأكد من تكرار الشخص للعمرة في حال كان الجواز يحمل نفس الرقم، أي الذي دخل به المملكة العربية سابقا، وأما في حال كان الجواز مغايرا فإن صاحبه يعد شخصا غير معروف بالنسبة للنظام.

ومكّنت هذه الحيلة المعتمرين، حسب أصحاب الوكالات السياحية الذين شجعوا الراغبين في تكرار العملية، من ادّخار قيمة الضريبة التي تفرضها السلطات السعودية واستغلالها في أداء العمرة خاصة للمعتمرين الأحرار، حيث لا تكلفه العملية سوى مليون سنتيم بدل 10 ملايين سنتيم، أي 4 آلاف دينار كضريبة على ضياع الجواز و6 آلاف دينار قيمة الطابع الجبائي.

وكانت السلطات السعودية فرضت ضريبة على تأشيرة المعتمرين الراغبين في تكرار العمرة في نفس الموسم بلغت ألفي ريال، قبل أن تعدّل القرار ليصبح ساريا على المعتمرين الراغبين في زيارة البقاع المقدسة خلال موسمين متتاليين.