إعلان عن مسابقة لتوظيف 200 إمام ومرشدة دينية 

فتحت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسابقة لتوظيف 200 إمام ومرشدة دينية بولايتي تيزي وزو وبجاية.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك فتح التوظيف لرتبتي إمام أستاذ ومرشدات دينية على اساس الإختبار.

وشمل التتوظيف 200 منصب منها 140 رتبة إمام أستاذ موزعة 70 في كل ولاية أي بجاية وتيزي وزو. وكذا 60 مرشدة دينية مقسمة بـ 30 في كل ولاية.

وأضاف البيان انه يشترط على المترشحين في منصب إمام أستاذ شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية في مختلف التخصصات.

يودع ملف الترشح للمهتمين لدى مديرية الموارد البشرية والتكوين بالوزارة، مرفوقاً الوثائق المذكورة في البيان.

كما تم تحديد آجال التسجيل في المسابقة على أساس الاختبارات بـ 30 يوما ابتداءً من تاريخ 02 جويلية2023 .

ولمزيد من المعلومات يمكنكم الإضطلاع على البيان.