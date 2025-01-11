إعلان كمبالا.. بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة بإفريقيا

إعتمد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء الزراعة، التحضيري للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التنمية الزراعية الشاملة لمرحلة ما بعد مالابو، إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة.

وشاركت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، أمس الجمعة، في العاصمة الأوغندية كمبالا، في أشغال هذا الاجتماع، على رأس وفد جزائري.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا “CAADP” للفترة 2026-2035.

بالإضافة إلى إعلان كمبالا الذي يهدف إلى بناء أنظمة زراعية مستدامة ومرنة. لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تكثيف التعاون والتنسيق بين الدول الإفريقية.