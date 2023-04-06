إعلان لفائدة الشركات الجزائرية

أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن إطلاق مشروع تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيات المعلومات والتحول الرقمي.

وحسب بيان للوزارة، يندرج المشروع في برنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” (َAFTIAS 2.0).

كما يأتي هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومركز التجارة الدولي بجنيف.

ويتم من خلال هذا المشروع، مرافقة 50 شركة وذلك بتنظيم دورات تكوينية، ورشات عمل وأيام دراسية من تنشيط خبراء في ذات المجال.

ويتم انتقاء الشركات الخمسين المشاركة في هذا البرنامج، عن طريق التسجيل، قبل يوم الأربعاء 19 أفريل 2023، عبر الرابط الآتي:

https://docs.google.com/forms/d/1LxswO_TCuPFzWyK6nGyxxlz10Zd37mCpNctX2-S1AIY