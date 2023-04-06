إعــــلانات
الوطني

إعلان لفائدة الشركات الجزائرية

بقلم نادية بن طاهر
إعلان لفائدة الشركات الجزائرية
  • 277
  • 0

أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات، عن إطلاق مشروع تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيات المعلومات والتحول الرقمي.

وحسب بيان للوزارة، يندرج المشروع في برنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” (َAFTIAS 2.0).

كما يأتي هذا المشروع، بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومركز التجارة الدولي بجنيف.

ويتم من خلال هذا المشروع، مرافقة 50 شركة وذلك بتنظيم دورات تكوينية، ورشات عمل وأيام دراسية من تنشيط خبراء في ذات المجال.

ويتم انتقاء الشركات الخمسين المشاركة في هذا البرنامج، عن طريق التسجيل، قبل يوم الأربعاء 19 أفريل 2023، عبر الرابط الآتي:

https://docs.google.com/forms/d/1LxswO_TCuPFzWyK6nGyxxlz10Zd37mCpNctX2-S1AIY

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/9MQrm
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر