إعلان للمسافرين على خط الجزائر – العفرون – الجزائر

أعلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها، أنه تم تعديل توقيت انطلاق القطارات وتغيير محطات انطلاق وتوقف بعض القطارات. على خط الجزائر - العفرون – الجزائر (محطة الجزائر ). وذلك ابتداء من اليوم الخميس.

وتؤكد الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء لطلبات المسافرين والاستجابة لها. من أجل تقديم أفضل خدمة لفائدة المواطنين. حسب ما تقتضيه سيرورة الأشغال مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية أمن وسلامة المسافرين والقطارات.