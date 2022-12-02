إعلان مسلسل الأمير هاري وميغان يضع العائلة المالكة في ورطة

أفرجت شركة نيتفلكيس أمس الخميس، عن المقطع الإعلاني لمسلسل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل والذي سيعرض على شبكتها.

وأثار المسلسل، منذ لحظة عرضة جدلا بين المقربين من العائلة المالكة البريطانية. حيث اعتبر البعض أنها بداية الهجوم على العائلة بدأ من الملك تشارلز الثالث.

وظهر في المقطع الإعلاني، مجموعة من اللقطات المختلفة للزوجين خلال مراحل مختلفة من حياتهما.

وتتضمن بعض اللقطات تعليقاً من الأمير هاري وهو يقول: “كان عليّ أن أفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي. لا أحد يعرف ما يحدث خلف الأبواب”.

بينما ظهر صوت ميغان ماركل في أحد المشاهد، وهي تقول: “عندما تكون المخاطر عالية. أليس من المنطقي سماع قصتنا منا؟”.

ويوجد صورة لميغان وهي تجلس على الأريكة وتبكي، وصورة أخرى للأمير ويليام وكيت وهي تظهر عابسة الوجه.

وكان ذلك أثناء حضورهم حفل يوم الكومنولث البريطاني لعام 2019، وتجلس خلفها هاري وميغان وهي حزينة.

وعلق شخص مقرب من العائلة المالكة على ما جاء في الإعلان التشويقي، حيث قال: “يبدو كما لو أن شخصًا ما جاب الأرض بحثًا عن الصورة الوحيدة التي تظهر فيها أميرة ويلز غير مبالية. فقد سئمنا من التحليلات المستمدة من الصور”.

حيث قال المصدر أن الإعلان جاء بعد وصول الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الزيارة الأولى الرسمية منذ عام 2014.

حيث يستضيف الأمير مشروعه البيئي “إيرثشوت” في مدينة بوسطن، الذي يمنح 5 فائزين كل عام جوائز لمساهمتهم في التنمية البيئية.

وقال أيضاً أنهم لم يروا هذا الإعلان حتى الآن فهم منشغلون باستكمال جولتهم إلى مدينة بوسطن ضمن زيارات متعددة لهم.

وتابع المصدر أن “إطلاق المقطع الإعلاني للمسلسل بهذا التوقيت، يأتي لإثارة الأمير هاري وزوجته الاستعطاف وجذب الانتباه الذي يرغبان دائما في الحصول عليه”.