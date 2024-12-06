تم اليوم الجمعة، التوقيع على إعلان مشترك للشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وجمهورية جنوب إفريقيا.

وترأس كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

ووقعت الجزائر وجنوب إفريقيا، مذكرة تفاهم في البحث الزراعي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ونظيرتها من جنوب إفريقيا. والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المقاولاتية والابتكار بين البلدين.

وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي المشترك. والتوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال القانوني والقضائي.

كما تم التوقيع على محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

محادثات بين عدة وزراء مع نظرائهم لجنوب إفريقيا

جرت اليوم الجمعة، بمقر رئاسة الجمهورية، محادثات بين عدة وزراء مع نظرائهم لجنوب افريقيا، وذلك على هامش المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع نظيره لجمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر.

وتحادث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، مع وزيرة الدفاع والعسكريين القدامى لجنوب افريقيا, أنجيلينا موتشيقكا.

كما تحادث وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا، رونالد لامولا.

وأجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، رفقة وزير الري، طه دربال، لقاء مع وزيرة المياه الجنوب افريقية، بيمي ماجودينا.

كما أجرى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، وكذا وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، سيفي غريب، لقاء مع وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، باركس تاو.