إعلان نتائج إختبارات الفصل الأول غدا عبر فضاء الأولياء

أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، أنه بإمكان الأولياء الإطلاع على نتائج إختبارات أبنائهم عبر فضاء الأولياء.

وأضاف الديوان في منشور له، أن نتائج إختبارات الفصل الأول عبر فضاء أولياء التلاميذ. ستكون متاحة يوم غد الأربعاء بداية من الساعة الخامسة مساء على الموقع:

https://www.edu-onec.com/2018/03/tharwaeducationgovdz_8.html

كما أشار الديوان في ملاحظة هامة، إلى أنه لا يتم إستظهار نتائج التلاميذ الذين لم يتم تفعيلهم من طرف مدير المؤسسة التي يدرسون فيها.

كما أن نتائج الإختبارات للفصول الثلاثة ستكون متوفرة على فضاء الأولياء بالنسبة للفصل الأول ستكون ابتداء من 21 ديسمبر 2022 على الساعة الخامسة.

أما نتائج الإختبارات للفصل الثاني ستكون ابتداء من 22 مارس 2023 على الساعة الخامسة. في حين سيتم إستظهار نتائج إختبارات الفصل الثالث ابتداء من 1 جوان بداية من الثامنة صباحا.