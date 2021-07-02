إعلان نتائج “البيام” في الساعات القليلة المقبلة

مراكز التصحيح أكملت العملية منذ يومين

تسجيل نسبة نجاح مرتفعة فاقت 50 من المئة

تعلن، غدا او بعد غد الأحد، وزارة التربية الوطنية، عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام“، حيث أكدت مصادرنا بأن نسبة النجاح فاقت 50 من المئة، وهي نسبة جيدة مقارنة بالسنوات الأخرى.

وسيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، كما سيتم نشر قوائم الناجحين في نفس التوقيت عبر المؤسسات التربوية.

وقد انتهت عملية التصحيح عبر كل المراكز منذ يومين، وتم تحويلها إلى مراكز التجميع من أجل ضبط معدلات الناجحين، حيث يرتقب بعد الانتهاء من العملية، الاطلاع على النتائج التي تحصل عليها التلاميذ مباشرة بعد انتهاء الديوان من عملية جمع وإعداد النتائج، وهذا قصد تسهيل عملية الإعلان عن النتائج التي كانت تتم بطريقة تقليدية، حيث يكلف الأمين العام في المديرية بالتوجه للديوان قصد إحضار النتائج وبعدها نشرها والإعلان عنها.

وتشير المعلومات المتوفرة بهذا الشأن، إلى أن وزارة التربية، شددت على أن ترفق نقاط التلاميذ المعنيين بالامتحانات الرسمية بالرقم السري الخاص بكل تلميذ، والتأكد من صحة المعلومات التي تم إرسالها إلى الديوان لتفادي أي خطإ مستقبلا.

وأمرت وزارة التربية الوطنية، مديري المؤسسات التعليمية، بضرورة استعجال عملية حجز النقاط، والقاضية بربط قاعدة بيانات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقاعدة بيانات الأرضية الوطنية للرقمنة، والتي يترتب عنها احتساب معدلات القبول للتلاميذ واستظهار النتائج النهائية للناجحين، مع متابعة استكمال ورصد العلامات والتأكد من صحتها.