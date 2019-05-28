إعلان نتائج «الســانــكيـــام» منتصف جوان

التلاميذ يمتحنون غدا في 3 مواد ليوم واحد

تصحيـــح أوراق بدايـــة مــن الفاتــح جـــوان

عملية التصحيح تدوم 10 أيام والإعلان عن النتائج منتصف جوان

من المنتظر أن يتم الشروع في تصحيح أوراق نهاية شهادة التعليم الابتدائي «السانكيام»، بداية من يوم السبت القادم المصادف للفاتح جوان، على أن يتم الإعلان عن النتائج منتصف شهر جوان.

وسيلتحق غدا الأربعاء 812 ألف و655 تلميذ بمراكز إجراء امتحان شهادة التعليم الابتدائي، على أن تدوم مدة التصحيح 10 أيام كاملة.

وقد شرع التلاميذ في سحب استدعاءاتهم التي تمكنوا من خلالها من الالتحاق بمراكز إجراء الاختبار الذي يدوم يوما واحدا.

حيث سيتم امتحان التلاميذ في مادتي اللغة العربية والرياضيات في الفترة الصباحية ومادة اللغة الفرنسية في الفترة المسائية.

وفي هذا الصدد، كانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت أن التلاميذ يجب أن يجتازوا الامتحان في المؤسسات التربوية التي درسوا فيها.

وهذا كي لا يساهم تغيير المؤسسة في إرباكهم، خاصة وأنهم صغار في السن. وفي إطار التحضيرات لامتحانات نهاية السنة.

فقد استكملت مديريات التربية الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالتحضير للامتحانات المدرسية الرسمية.

إذ قام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم ورشة تكوينية لفائدة أعضاء الأمانة المسخرين للعمل في مراكز الإغفال والتجميع وأمانة مراكز التصحيح.

كما أنهت مديريات التربية ضبط القوائم النهائية لرؤساء مراكز إجراء الامتحانات المدرسية الثلاثة «السانكيام»، «البيام»و»البكالوريا» ورؤساء مراكز التصحيح.

إلى جانب قوائم الحراس لمختلف الامتحانات وقوائم الأساتذة المصححين، إلى جانب ذلك تم ضبط رؤساء مراكز توزيع مواضيع الامتحانات المتعلقة بشهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

إذ ستكون عملية توزيع مواضيع امتحان «السانكيام» على مستوى كل مقاطعة إدارية التي يتشكل منها إقليم كل ولاية.

كما سيتسلم رؤساء مراكز التوزيع مواضيع امتحان «السانكيام» وأوراق الإجابات من رؤساء مراكز الإجراء لتحويلها إلى رؤساء مراكز الإغفال والتجميع قبل تشفيرها وإغفالها لتحول إلى مراكز التصحيح.