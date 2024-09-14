إعلان نتائج تنقلات الأساتذة اليوم

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن نتائج طلبات أساتذة جميع المراحل التعليمية، للتنقل إلى ولاية أخرى، ستشهر مساء اليوم السبت.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، سيتم نشر النتائج عبر حسابات المعنيين. في الفضاء المخصّص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، اليوم السبت، إبتداء من الساعة السادسة مساء، عبر الرابط : https://ostad.education.gov.dz

هذا ويتعين على جميع الأساتذة المقبولة طلباتهم الاختيار حسب الترتيب التفاضلي للمؤسسات التعليمية المتاحة التي ستظهر في الفضاء المخصّص لهم ضمن النظام المعلوماتي. وذلك ابتداء من إعلان النتائج، مساء اليوم السبت، إلى غاية يوم غد الأحد، منتصف الليل.

وتُعالج إختيارات الأساتذة المعنيين حسب الترتيب الاستحقاقي وفق المعايير المعمول بها. وسيتم إعلامهم بمؤسساتهم التعليمية الجديدة عبر حساباتهم في نفس الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ابتداء من الساعة العاشرة (10.00) صباحا.

ويلتحق الأساتذة المعنيون بمؤسساتهم التعليمية وجوبا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 لاستلام مقررات تعيينهم وإمضاء محاضر التنصيب.