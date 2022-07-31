إعلان نتائج توجيه الطلبة الجدد بدءًا من 3 أوت

من المنتظر أن يتم، بعد غد الأربعاء، الإعلان عن نتائج التوجيه الخاصة بالطلبة الجدد، على أن يتم تقديم الطعون على مستوى الخط بعد ثلاثة أيام من الإعلان، فيما تنطلق فترة التسجيلات النهائية في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 سبتمبر القادم.

الطلبة الحائزون على “البكالوريا” بمعدل 9.5 من 20 لديهم نفس حظوظ الاختيار

وكانت الوزارة قد طمأنت الطلبة المتحصلين على معدل 9.5 من 20 بأن لديهم نفس الحظوظ في اختيار التخصصات التي يريدونها، ولا يوجد أي إشكال في الموضوع.

‫ من جهة أخرى، أكدت الوزارة بأن التسجيل في المدارس العليا التي يتوزع التكوين فيها حسب الميدان المطابق مع التكوين المتواصل لخمس سنوات، سيكون سنتين للجذع المشترك و 3 سنوات للتخصص، وبعد النجاح في السنتين جذع مشترك، يشترط الالتحاق بالتخصص، أي النجاح في مسابقة وطنية تنظمها المدرسة.

‫وبالتفاصيل، فإنه بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادة لطلبة المدرسة، يتم تخصيص نسبة تتراوح بين 50 و 70 بالمائة من المقاعد البيداغوجية المتاحة لفائدة الطلبة ذوي أحسن ترتيب في المدرسة،

‫كما يتم تخصيص من 30 إلى 50 بالمائة من الأماكن البيداغوجية المتبقية، وتخضع هذه النسبة إلى مسابقة على أساس اختبارات كتابية تخصص لطلبة المدرسة المتبقين وغير المقبولين في المسابقة على أساس الشهادة، وطلبة المدارس الأخرى في نفس الميدان، وطلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين اجتازوا بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية من دون تسجيل تأخر دراسي، وهذا في إطار مسابقة تنظم في المدرسة.

‫هذا وأوضح المنشور الذي كانت “‫النهار”‫ قد تطرقت إليه، بأن المدارس العليا ترتبط بسبعة ميادين، هي “‫علوم وتكنولوجيا، علوم اقتصادية وتسيير، علوم تجارية، علوم الطبيعة والحياة، رياضيات وإعلام آلي، علوم إنسانية واجتماعية، حقوق وعلوم سياسية، وهندسة معمارية”،‫ إضافة إلى تخصص “‫العمران والمدينة”.