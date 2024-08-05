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إعلان نتائج توجيه حاملي البكالوريا الآن

بقلم نادية بن طاهر
إعلان نتائج توجيه حاملي البكالوريا الآن
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عرض نتائج التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد اليوم الإثنين، بداية من الساعة الثالثة زوالا.

وحسب ما أعلنه الوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك، تم الإعلان عن نتائج التوجيه لحاملي شهادة البكالوريا الجدد اليوم الإثنين، 5 أوت 2024، إبتداء من الساعة الثالثة زوالا.

وبإمكان المعنيين، الإطلاع على النتائج، عبر الرابط https://orientation-esi.dz/ ، أو مسح رمز الإستجابة السريع المرفق في الصورة.

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رابط دائم : https://nhar.tv/f65yN
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