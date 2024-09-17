إعلان نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين مساء اليوم

سيتم الإعلان عن نتائج توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، للذين تقدموا بطلباتهم في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية اليوم الثلاثاء، بداية من الساعة السادسة مساء.

وكان بيان وزارة التربية، قد أعلن أنه سيتم تبليغ المعنيين بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على المنصة https://tawdif.education.dz في النظام المعلوماتي بتاريخ 16 سبتمبر 2024.

إلا أن الأغلبية، لم يتحصلوا على نتائج طلباتهم في المنصة، ووجدوا رسالة مفادها: “جاري معالجة ملفكم وفق معايير الترتيب الإستحقاقي.. يمكنكم الإطلاع على النتيجة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، على الساعة السادسة مساء”.

هذا وسيتم إعلام المقبولين للتعاقد بعنوان 2025/2024 بالمؤسسات التعليمية المعينين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 سبتمبر 2024.

ويتعين على المعنيين، الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية، لإستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 سبتمبر 2024. وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر 2024 يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر، حسب بيان لوزارة التربية.