إعلان نتائج توظيف الأساتذة المتعاقدين اليوم

سيتم الإعلان عن نتائج توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد، للذين تقدموا بطلباتهم في النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية اليوم الإثنين.

وحسب بيان وزارة التربية، يبلغ المعنيون بالنتائج إلكترونيا عبر حساباتهم على المنصة https://tawdif.education.dz في النظام المعلوماتي بتاريخ 16 سبتمبر 2024.

وسيتم إعلام المقبولين للتعاقد بعنوان 2025/2024 بالمؤسسات التعليمية المعينين بها عبر حساباتهم في المنصة الرقمية بتاريخ 18 سبتمبر 2024.

ويتعين على المعنيين، الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية، لإستلام مقررات التعيين بصفة متعاقدين وإمضاء محاضر التنصيب يوم 19 سبتمبر 2024. وكل من لا يلتحق في أجل أقصاه 22 سبتمبر 2024 يعتبر تعيينه لاغيا وعديم الأثر.