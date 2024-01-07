إعلان هام بخصوص التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعات

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات لمديري المؤسسات الجامعية، بخصوص تعزيز التعليم باللغة الإنجليزية خلال السنة الجامعية 2024/2023.

وذكرت الإرسالية، بالتوجيهات المختلفة المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الانجليزية في الوسط الجامعي سواء من حيث تكوين الأساتذة أو برمجة التدريس بها.

وأمرت الوزارة، في إطار مواصلة الجهد القطاعي ذي الصلة بهذا المسعى وتحضيرا للسداسي الثاني من السنة الجامعية 2024/2023 القيام بالعمليات التالية:

مواصلة تكوين الأساتذة الباحثين بمن فيهم حديثو التوظيف لبلوغ مستوى تعلم يوافق درجة b2 أو c1. عبر الأليات المعهودة من تكوين على مستوى مراكز التعليم المكثف للغات وتحضير شهادة ليسانس، وبرمجة تكوينات في مؤسسات خاصة ومتابعة دورات تكوينية عبر المنصة الرقمية المعتمدة لهذا الغرض.

برمجة دروس باللغة الإنجليزية خلال ضبط جداول توقيت الدراسة كما يلي:

بالنسبة للتكوينات المنتمية إلى الميادين ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا، برمجة محاضرات وحصص أعمال موجهة باللغة الإنجليزية.

وبالنسبة للتكوينات المنتمية إلى ميادين العلوم الاجتماعية والانسانية، مواصلة تدريس المواد الأفقية باللغة الإنجليزية. وإنشاء أفواج يغلب تدريس المواد فيها باللغة الإنجليزية.

وبالنسبة للتكوينات في العلوم الطبية، الشروع في برمجة دروس باللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى العمل على خلق بيئة دراسية مرافقة يشاع فيها إستعمال اللغة الإنجليزية.

وعلى سبيل المثال، توظيف هذه الأخيرة في الإعلانات المختلفة التي تنشر لفائدة الطلبة ولو في شكل ترجمة لنسخ محررة باللغة العربية. والتحرير والتوثيق بها في الملصقات ذات الصلة بالأحداث العلمية والنشاطات الثقافية والرياضية.