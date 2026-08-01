إعلان هام بخصوص تحيين بطاقة الشفاء 

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لكافة المؤمن لهم اجتماعيا، أنه قد أصبح بامكانهم تحيين بطاقة الشفاء لفائدة ذوي حقوقهم، على مستوى الصيدليات المتعاقدة والمنتشرة عبر التراب الوطني، دون الحاجة إلى التنقل إلى هياكل الدفع.

وحسب بيان لذات الهيئة، يواصل الصندوق مساعيه الرامية إلى عصرنة وتحسين خدماته المقدمة. وتبسيط الاجراءات الادارية وتقريب الادارة من المواطن.

وأكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، أنه حقق قفزة نوعية في سبيل تحسين الخدمة العمومية.