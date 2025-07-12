إعلان هام بخصوص تسجيل تلاميذ الأولى ابتدائي

دعت وزارة التربية الوطنية، الأولياء الذين لم يقوموا بعملية تسجيل أبنائهم المولودين بين أول جانفي و31 ديسمبر 2019 في السنة الأولى ابتدائي، أنه يتوجب عليهم القيام بذلك على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أن على المعنيين، تسجيل أبنائهم، ابتداءً من يوم الأحد 13 جويلية 2025، على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. وهي العملية الثانية والأخيرة.

ويتعين عليهم تقديم طلبات تسجيل أبنائهم على ذات الفضاء عبر الرابط: https://awlya.education.dz

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يتوجب على الأولياء، رفع أية وثيقة والاكتفاء بحجز المعلومات على استمارة التسجيل الرقمية الخاصة بهذه العملية، واختيار المدارس التي تناسبهم.

كما يتعين عليهم سحب الاستمارة ووصل تأكيد طلب التسجيل والاحتفاظ بهما لاستخدامهما مستقبلا.