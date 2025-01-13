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إعلان هام بخصوص تسديد مستحقات سكنات عدل

بقلم نادية بن طاهر
إعلان هام بخصوص تسديد مستحقات سكنات عدل
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أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، أن بامكان جميع المستفيدين من سكنات عدل تسديد مستحقاتهم الشهرية بخاصية الدفع المسبق للأقساط الشهرية.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإنه يمكن للمستفيدين من سكنات عدل دفع مستحقات الكراء مقدما إبتداء من شهرين إلى 12 شهرا.

وتتم العملية عبر طلب إستمارة الدفع المسبق من مكتب التسيير الخاص بالحي السكني.

وأضاف البيان، أنه وعلى الراغبين في التسديد المسبق ملأ جميع المعلومات الموجودة في الاستمارة والمصادقة عليها.

وتقدم الإستمارة على مستوى مكتب التسيير الخاص بالحي السكني للمستفيد.

كما تتم برمجة الطلب في نهاية كل شهر، ليتم إحتساب الطلب في الشهر الذي يليه.

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