إعلان هام بخصوص تنظيم الرحلات السياحية

أعلنت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية باتنة، بأن وكالات السياحة والأسفار المعتمدة فقط دون غيرها، هي الجهة الوحيدة المرخص لها بتنظيم رحلات سياحية، داخل أو خارج الولاية في إطار الرحلات المنظمة.

وحسب بيان لذات الهيئة، فإن وكالات السياحة والأسفار المعتمدة فقط دون غيرها، هي الجهة الوحيدة المرخص لها بتنظيم رحلات سياحية، على أن يتم إبرام عقد سفر مع الزبائن.

ويأتي ذلك، وفقا لما نص عليه القانون 06/99 المؤرخ في 1999/04/04 المحدد للقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار. والمرسوم التنفيذي 161/17 المؤرخ في 15 ماي 2017 الذي يحدد شروط إنشاء

وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها.

كما قالت المديرية، بأن أي جهة أخرى تقوم بتنظيم رحلات خاصة، فإنها تعتبر انتحالا لصفة وكيل السياحة والأسفار. وتتحمل بذلك كافة التبعات والأضرار التي تتسبب فيها جراء مخالفتها للأحكام القانونية والتنظيمية المشار إليها أعلاه.