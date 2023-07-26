إعلان هام بخصوص جديد منحة البطالة

أصدرت وكالة الوطنية للتشغيل اليوم بيانا هاما للمستفدين من منحة البطالة الذين لا يملكون أي تأهيل.

وأوضحت الوكالة عبر حسابها الرسمي عبر الفيسبوك ان عملية عن إطلاق عملية إستطلاع عملية استطلاع الرأي الخاصة بالتكوينات المهنية للمستفدين من منحة البطالة الذين لا يملكون أي تأهيل عبر منصة الوكالة متواصلة الى غاية تاريخ 05 اوت 2023.

ودعت الوكالة إلى الإسراع في إختيار التخصص أو الحرفة الذي ترغبون في تعلمها في أقرب الآجال.

وكانت الوكالة أطلقت عملية إستطلاع اللآراء للمستفدين من منحة البطالة الذين لا يملكون أي تأهيل عبر منصة الوكالة.

وهذه العملية حول تخصصات التكوين المهني المقترحة لتمكينهم من دخول عالم الشغل والتي يرغب للمستفدين من منحة البطالة دخولها. والتي تتوافق مع مستواهم الدراسي وحسب العروض المتاحة في مراكز التكوين المهني.

وللمشاركة في عملية الإستطلاع يمكنكم الضغط على الرابط منحة البطالة ، ومن تم الضغط على زر لإستطلاع الرأي، مع إدخال رقم بطاقة طالب العمل ورقم التعريف الوطني.