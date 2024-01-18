إعلان هام جدا لطلبة اللغات الأجنبية

أعلنت نيابة العمادة للبيداغوجيا بكلية اللغات الأجنبية التابعة لجامعة الجزائر 2 “أبو القاسم سعد الله”، عن بلاغ هام لفائدة الطلبة.

وحسب بيان للكلية، دعت نيابة العمادة، كافة طلبة ليسانس وماستر في اللغات الألمانية والإسبانية والايطالية وكذا طلبة الماستر فقط في اللغات الفرنسية والانجليزية، التقرب من مصلحة الدراسات بالموظفين.

وأكدت النيابة، أنه يتوجب على المعنيين، وفي أقرب وقت ممكن وبصورة استعجاليه التقرب من مصلحة الدراسات بالموظفين بكل قسم. مصحوبين ببطاقة الطالب المغناطيسية لتشفيرها وجعلها قابلة

للاستعمال بيداغوجيا وخدماتيا.