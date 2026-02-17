إعلان هام حول الإجراءات الخاصة بالحج

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أن الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، من يوم 19 فيفري 2026، تعد آخر أجل لاستكمال الإجراءات الخاصة بالحج.

وجاء في بيان للديوان، أن الساعة 15:30 من نفس اليوم، تعدّ آخر أجل لغلق العملية.

ويأتي تحديد هذا التوقيت تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، بما يقتضيه من ترتيبات تنظيمية.

وعليه، دعا الديوان، المعنيين، إلى استكمال جميع الإجراءات الإدارية، الصحية ودفع التكلفة قبل التاريخ والساعة المحددين. ومتابعة حساباتهم ليصلهم كل جديد والالتزام بالتعليمات والتوجيهات.