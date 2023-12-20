إعلان هام حول المنحة الجامعية

أُعيد فتح المنصة الخاصة بالتسجيلات في المنحة الجامعية “المنحة”، بعد غلقها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويُمكن للمتأخرين، التسجيل في المنصة، كما يمكن للمسجلين التعرف عل نتيجة دراسة ملفاتهم إن كانت مقبولة أم مرفوضة أم ناقصة.

ويجد الطلبة الذين قُبلت ملفاتهم، رسالة فحواها أنهم يستطيعون الإستفادة من المنحة في آجالها المحددة.

ويمكن للطلبة الولوج إلى المنصة، عبر وضع سنة حصولهم على البكالوريا ورقم الشهادة، بالنسبة لإسم المستخدم. أما كلمة السر فتتمثل في تاريخ ميلادهم.

هذا وإنطلقت عمليات تجديد المنحة الدراسية بالنسبة للطلبة القدامى، عبر منصة بروغرس، بداية الشهر الماضي، في إطار سياسة صفر ورق التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويستطيع الطلبة القدامى التسجيل في نفس المنصة التي سجل فيها الطلبة الجدد، وكل حساباتهم أصبحت مفعلة.