إعلان هام حول توظيف أعوان إعادة التربية

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن إجراء الإختبارات الكتابية للمسابقة الوطنية الخاصة بتوظيف أعوان إعادة التربية بعنوان سنة 2024.

وحسب بيان للمديرية، اليوم الإثنين، فإن المترشحين المقبولين لإجراء الإختبارات الكتابية لمسابقة توظيف أعوان إعادة التربية المنظمة بعنوان سنة 2024 موزعين على مدرجات وقاعات المراكز الجامعية.

ودعت المديرية، المعنيين، للإطلاع على هذه القوائم عبر مسح رمز QR الظاهر في الصورة المرفقة عبر الرابط الآتي

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