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إعلان هام لصالح الجالية الجزائرية بغزة

بقلم نادية بن طاهر
إعلان هام لصالح الجالية الجزائرية بغزة
سفارة الجزائر بالقاهرة
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أعلنت سفارة الجزائر بالقاهرة في مصر، أنها قامت بإنشاء نقاط وخطوط إتصال، لصالح أفراد جاليتها الوطنية المقيمة في قطاع غزة.

وحسب بيان للسفارة، جاء هذا الإجراء، بغرض إدراج الراغبين في ضم أسمائهم إلى قائمة الإجلاء. وذلك بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار، وعودة الهدوء النسبي إلى قطاع غزة.

وتتمثل خطوط الاتصال فيما يلي:

الخط الأخضر الأرضى رقم : 08007362948
الخط الأخضر المتنقل رقم: 01505940315

البريد الإلكتروني: [email protected]
رقم الهاتف: 002027368527

الفاكس: 002027364158 - 002027366659.

وتكون هذه الخطوط متوفرة، من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء.

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