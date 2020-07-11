إعلان هام لطلبة السنة الثانية ليسانس شعبة علوم الإعلام والاتصال

تعلم إدارة كلية علوم الإعلام والاتصال، طلبة السنة الثانية ليسانس، أنهم مدعوون لملأ الاستمارة الالكترونية للرغبات الخاصة بالتخصصات “اعلام-اتصال”.

وجاء في بيان للكلية، أن الطلبة المذكورين، مطالبون بملأ الإستمارة، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و31 جويلية الجاري، عبر الرابط المبين في الوثيقة المرفقة.

وأوردت الكلية، أن عملية التوجيه النهائي للطلبة ستتم بعد المداولات النهائية.

وأشار البيان، إلى أنه وبعد إنتهاء آجال عملية الاختيار، سيتم توجيه الطلبة للتخصصات المرغوب فيها بناء على الرغبة المعبر عنها من طرف الطالب، والطاقة الاستيعابية لكل تخصصص.

وأكدت الكلية، ان كل طالب لا يقوم بملأ إستمارة الرغبات عبر الوقع في الآجال المحددة، سيتم توجيهه آليا ولا يحق له الطعن في نتيجة توجيهه.