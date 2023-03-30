إعلان هام لفائدة الشركات الجزائرية

أطلقت وزارة الرقمنة والإحصائيات مشروع “تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا الاعلام والتحول الرقمي”. وهذا في إطار تنفيذ برنامج “مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية” “الأفتياس 2.0”. وبالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات ومركز التجارة الدولي بجنيف.

كما يدعم هذا المشروع جهود الشركات الهادفة إلى تنويع الصادرات من خلال تقديم الدعم المباشر لهذه الشركات. وكذا عن طريق الهيئات ذات الصلة بالقطاع. في حين، يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية لصادرات الجزائر في قطاع تكنولوجيات الاعلام والتحول الرقمي.

ودعت وزارة الرقمنة، الشركات للمشاركة في هذا البرنامج، عن طريق التسجيل، قبل يوم الخميس 13 أفريل 2023 عبر الرابط

https://docs.google.com/…/1LxswO…