إعلان هام لفائدة المترشحين الأحرار لإمتحاني الباك والبيام

أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، عن إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين، للمترشحين الأحرار لإمتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2022.

وحسب بيان للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، سيتم إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين بداية من الثلاثاء 01 فيفري 2022، وإلى غاية الثلاثاء 15 فيفري 2022.

هذا وسيتم فتح الموقعين المعنيين، قصد تمكين المترشحين من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها. خاصة ما تعلق بالإسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد.

وفي حالة إكتشافهم وجود خطأ ما، فإنه يطلب من المترشحين وجوبا إبلاغ مديرية التربية كتابيا بالتصحيحات الضرورية.

ودعا الديوان، المترشحين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة وذلك قبل يوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 كآخر أجل. مشيرا إلى أن المعنيين يتحملون مسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنوا عنه في آجاله المحددة.

كما أعلن الديوان، أن إختبار التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار، سيجري في الفترة الممتدة من يوم الأحد 8 ماي إلى غاية الخميس 19 ماي 2022.

ودعا الديوان، المترشحين الأحرار بما فيهم المترشحين المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. إلى سحب إستدعاءاتهم الخاصة بإختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان ابتداء من يوم الأحد 22 أفريل 2022.

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