إعلان هام لفائدة المتقاعدين

دعا الصندوق الوطني للتقاعد، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر ماي، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال شهر ماي 2025.

وحسب بيان للصندوق، تمت دعوة المتقاعدين المعنين إلى تفضيل تجديد الوثائق عن بعد بإستخدام تطبيق الهاتف المحمول Retraite Dz.

حيث أن عملية التجديد تتم بكل سهولة وسلاسة، دون التنقل للوكالات المحلية التابعين لها.

طريقتان بسيطتان لتجديد الوثائق

ويتيح الصندوق طريقتان بسيطتان لتجديد الوثائق وهما عبر تطبيق الهاتف المحمول RetraiteDz. حيث يُعد هذا الخيار الأكثر سهولة، ويمكن للمتقاعدين إتمام العملية عن بُعد دون الحاجة للتنقل. أو التوجه إلى الوكالة محلية.

وبالنسبة للتقاعد المباشر، يتم إستخدام التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

أما التقاعد المنقول، يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة باستخدام كاميرا الهاتف وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد التأكد من نجاح العملية، سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.

تجدر الإشارة، إلى أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين، يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية. وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد كموعد محدد لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

وفيما يخص الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر فيتعلق الأمر بشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

وبالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة، فالأرملة تحتاج شهادة عدم إعادة الزواج. وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

والبنت اليتيمة البالغة، تحتاج شهادة عدم الزواج، وشهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

واليتامى البالغون، يحتاجون شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة. ونسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

والأصول، شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

والإبن العاجز عن العمل، يحتاج شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور، وشهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.