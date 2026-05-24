إعلان هام لفائدة المتقاعدين

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد، عن إطلاق حملة إعلامية وطنية للتعريف وتعميم استخدام تقنية “إثبات الحياة الرقمية” عبر تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 08 جوان 2026.

وحسب بيان للصندوق، تهدف هذه الحملة إلى مرافقة المتقاعدين وذوي الحقوق في اعتماد هذه الخدمة الرقمية الحديثة. التي تُمكن من إنجاز عملية إثبات الحياة عن بُعد بكل سهولة وأمان. دون الحاجة إلى التنقل نحو الوكالات. وذلك عبر تقنية التعرف على ملامح الوجه (R-FACE)، بما يضمن دقة وموثوقية عالية في التحقق من الهوية.

وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتوسيع آليات القرب، وضع الصندوق الوطني للتقاعد عدة وسائل مرافقة على غرار فضاءات رقمية داخل الوكالات المحلية مزودة برموز QR لتحميل وتفعيل التطبيق.

وزيارات ميدانية للمساعدات الاجتماعيات إلى المنازل لمرافقة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. والرقم الأخضر 3011 لتقديم الدعم والإجابة عن الاستفسارات.

كما ستشهد الحملة تنظيم قافلة التقاعد الرقمية، حيث ستجوب مختلف بلديات الوطن ابتداء من 31 ماي 2026. بهدف تقديم شروحات ميدانية مباشرة ومرافقة المتقاعدين. في تحميل وتفعيل تطبيق “تقاعدي” والاستفادة من خدمة إثبات الحياة الرقمية في أحسن الظروف.

كما دعا الصندوق الوطني للتقاعد كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى تحميل التطبيق والاستفادة من هذه الخدمة الرقمية الحديثة. إلى جانب مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة عن بُعد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور