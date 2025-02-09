إعلان هام لفائدة المتقاعدين

أوضح الصندوق الوطني للتقاعد، أن بإمكان المتقاعدين إختيار قناة دفع معاشاتهم وتغييرها بكل سهولة.

وحسب بيان للصندوق، على صفحته بفايسبوك، يمكن للمتقاعدين تغيير قناة دفع معاشاتهم بسهولة ويسر كمايلي:

التحويل من الحساب البريدي إلى الحساب البنكي، بتقديم رقم الهوية البنكية (RIB).

والتحويل من الحساب البنكي إلى الحساب البريدي، بتقديم رقم الهوية البريدية (RIP).

ويمكن للمتقاعدين، إختيار الوسيلة التي تناسبهم لضمان سهولة استلام المعاش.